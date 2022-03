Réforme des pensions - Une première audition relative à une pétition mercredi en commission de la Chambre

(Belga) La commission des Affaires sociales, de l'Emploi et des Pensions de la Chambre procédera mercredi à 13h00 à une audition organisée à la suite d'une pétition, indiquent les services mardi dans un communiqué. Il s'agit d'une première.

Cette première pétition, qui a franchi le seuil des 25.000 signatures, vise à modifier la loi afin de porter la pension minimale à 1.500 euros net par mois. Une proposition de loi dite "d'initiative citoyenne" est jointe à cette pétition portée par plusieurs citoyens membres du PTB. Trois d'entre eux, Dorian Burnotte, Patricia Van Walle et Cindy Eykens, seront ainsi entendus par la commission. Le parti marxiste a d'ailleurs mentionné la tenue de cette audition dans un communiqué. Plus de 100.000 personnes ont signé la pétition dont au moins 14.500 vivent en Région flamande, au moins 8.000 en Région wallonne et au moins 2.500 dans la Région de Bruxelles-Capitale, soit la répartition régionale minimale à satisfaire pour rendre la pétition recevable. Via la plateforme pétition de la Chambre, tous les citoyens peuvent soumettre une pétition et recueillir des signatures en ligne depuis fin 2020. Pour ce faire, il est nécessaire de s'identifier sur la plateforme avec leur carte d'identité ou encore via l'application Itsme. (Belga)