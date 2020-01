Réforme du subventionnement des infrastructures sportives: les communes du BW informées

(Belga) Le ministre wallon en charge des infrastructures sportives Jean-Luc Crucke (MR) a dévoilé lundi les grands principes de la réforme du mécanisme de subventionnement de ces infrastructures. Pour que provinces et communes puissent s'y préparer, il avait organisé une rencontre à Wavre avec les responsables provinciaux et les représentants des 27 communes du Brabant wallon. De nouveaux critères d'éligibilité et de de priorisation seront prévus dans le texte, qui sera présenté en première lecture au gouvernement wallon au plus tard en juin 2020.

L'objectif annoncé par le ministre Crucke est de rendre le département en charge du subventionnement des infrastructures sportives plus efficient, d'optimaliser les dépenses publiques et d'inciter les acteurs de terrain à fixer des priorités sur dix ans, par sous-région, pour que les investissements de la Région correspondent aux besoins du secteur. Le décret actuellement en vigueur date de 1999 et 225 dossiers sont en cours d'analyse au sein de l'administration, tandis que 90 ont reçu un accord de principe mais restent en attente d'un subventionnement. Le budget 2020 prévoit 42,786 millions d'euros, dont 2,5 millons pour les grandes infrastructures sportives, 21,4 millions pour les petites infrastructures publiques et privées, 10 millions dans le cadre du plan Transition Climat et 5 millions pour Wallonie Ambition Olympique. Le nouveau décret devra répondre aux objections de la Cour des comptes sur le manque d'objectivité et de résultats des politiques menées. Une note d'orientation sera présentée au gouvernement wallon en février, et le texte devrait être présenté en première lecture au plus tard au mois de juin. Pour la fin juin également, afin de promouvoir la supracommunalité, les collèges provinciaux seront chargés de présenter une vison sur dix ans des besoins en matière d'infrastructures sportives, par sous-régions. Dans le nouveau décret annoncé, on retrouvera parmi les nouveaux critères d'éligibilité au subventionnement le respect des valeurs éthiques au sein des infrastructures sportives, l'accessibilité (aux personnes à mobilité réduite notamment) et l'écoresponsabilité. Mais aussi la performance énergétique et l'emploi de matériaux durables, ainsi que le développement sportif. En ce qui concerne la priorisation, les critères seront le degré d'urgence, le partenariat avec d'autres acteurs (club, écoles, provinces, privés...), le maillage territorial, la supracommunalité et les aspects de mobilité. Le taux de subvention, fixé actuellement entre 60 et 85%, sera alors modulé en fonction des priorités rencontrées. Le ministre Crucke a également annoncé qu'il souhaitait encourager les partenariats, notamment entre communes, pour la réalisation d'infrastructures sportives. (Belga)