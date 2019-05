Relais Mondiaux - Les Tornados veulent d'abord se qualifier pour les Mondiaux de Doha, puis jouer le podium

(Belga) Finir parmi les dix premiers et ainsi se qualifier pour les championnats du monde de Doha (27 septembre-06 octobre), au Qatar : tel est le but des Belgian Tornados, le relais national masculin du 4X400 m, samedi lors de la première journée de la 4e édition des Relais Mondiaux d'athlétisme disputés ce week-end à Yokohama, au Japon. Le second objectif des doubles champions d'Europe sera de se mêler dimanche à la lutte pour monter sur le podium.

En raison de la blessure de Kevin Borlée, le quatuor belge sera composé dans l'ordre de Dylan Borlée, Robin Vanderbemden, Jonathan Borlée et Jonathan Sacoor. Les Tornados courront dans la deuxième série. Au départ du couloir N.3, ils affronteront le Japon, la Colombie, l'Inde, la France et l'Allemagne. Les deux premiers de chacune des trois séries ainsi que les deux meilleurs temps suivants se qualifieront pour la finale du dimanche. "Si nous allons en finale, nous allons essayer de faire quelque chose d'intéressant car les gars sont bien", a déclaré Jacques Borlée, le coach belge. Le relais féminin du 4X400 m, les Belgian Cheethas doivent également figurer dans le Top 10 au Japon pour obtenir leur ticket pour Doha. Privées de trois pions majeurs blessés Justine Grillet, Margo Van Puyvelde et depuis mercredi Cynthia Bolingo, elles devront réaliser un exploit. Samedi, la coach Carole Bam va s'appuyer sur Camille Laus, Hanne Claes, Paulien Couckuyt et la jeune Lucie Ferauge, 18 ans à peine. Le relais mixte, nouvelle épreuve mondiale et olympique réunira côté belge Liefde Schoemaker (16 ans), Camille Laus, Julien Watrin et Jonathan Sacoor ou Jonathan Borlée. Un Top 12 est qualificatif pour les Mondiaux au Qatar. (Belga)