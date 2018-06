Remplacement des F-16 : Gros doutes sur les "preuves" de Crombez

(Belga) De gros doutes apparaissent quant à l'authenticité des mails relatifs au dossier de remplacement des F-16 rendus public mercredi par le parti d'opposition SP.A, écrivent samedi De Morgen et Het Laatste Nieuws. Ces courriels prouvent, selon le président du parti socialiste flamand John Crombez, que le ministre de la Défense Steven Vandeput a menti devant le Parlement sur la durée de vie des F-16. Les journaux ont contacté six sources militaires, dont notamment de fervents opposants à Vandeput et à la procédure de remplacement. Vu l'accumulation d'erreurs, tant sur le fond que sur la forme, ils ont conclu que ces mails étaient probablement faux.

M. Crombez est persuadé que M. Vandeput a bel et bien reçu ces deux mails. "C'est du matériel totalement fabriqué", a réagi mercredi soir le ministre de la Défense sur le plateau de Terzake. De Morgen énumère neuf fautes dans ces mails. Il est question d'un "F16-Block 20". Or c'est une terminologie qu'un officier de l'armée, qui aurait envoyé le courriel, n'aurait pas utilisée. De plus, les abréviations pour les grades militaires mentionnées ne sont pas habituelles à l'armée. Dans le deuxième mail, qui date de septembre 2017, il est indiqué que le lieutenant-colonel Decrop travaille pour le compte du colonel Harold Van Pee, ce qui n'est pas juste non plus. John Crombez se défend dans le journal, bien qu'il reconnaît lui-même qu'il n'est "pas tout à fait" sûr de deux des neuf mails que le parti a diffusés. "Mes sources m'ont assuré que Vandeput a reçu le message. S'il est tout de même sûr qu'il s'agit d'informations totalement fausses, qu'il nous laisse interroger son chef de cabinet, Claude Van de Voorde, sous serment au Parlement. Nous serons alors certains. Mais ça, Vandeput ne le souhaite pas. Etrange." (Belga)