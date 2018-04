Remplacement des F-16: "Personne n'a commis de faute professionnelle", assure le ministre de la Défense

La prolongation sans coûts supplémentaires de la flotte d'avions de combat F-16 n'est pas possible, a affirmé vendredi le ministre de la Défense, Steven Vandeput, en citant des documents de l'armée américaine et du constructeur de ces appareils, le groupe américain Lockheed Martin.



M. Vandeput (N-VA) a aussi assuré lors d'une réunion extraordinaire de la commission de la Défense de la Chambre qu'"aucune manipulation" n'avait été commise au sein de l'état-major, que personne n'avait commis de "faute professionnelle" à propos d'une éventuelle prolongation de vie de ces avions et que les rebondissements de ces dernières semaines n'auraient "pas d'impact" sur le dossier de remplacement des F-16.