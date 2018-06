Remplacement des F-16 - Quelqu'un de 14 ans aurait remarqué un problème après deux minutes

(Belga) Les courriels invoqués par le sp.a pour réclamer la démission du ministre de la Défense, Steven Vandeput, dans le dossier du remplacement des F-16 étaient manifestement faux, estime le président de la N-VA, Bart De Wever.

"J'ai vu ces mails la première fois à la Chambre jeudi et, honnêtement, quelqu'un de 14 ans se rendrait compte après deux minutes qu'il y a quelque chose qui n'est pas juste", a déclaré M. De Wever, interrogé lundi soir par la VRT. "Si c'est un complot, c'est le plus mauvais complot que j'ai vu". Le dirigeant des nationalistes flamands dit ne pas comprendre pourquoi le sp.a a utilisé ces courriels. A ses yeux, le dossier était clos après les auditions menées en commission de la Défense à propos de la possibilité de prolonger l'activité des F-16 de l'armée belge. L'absence d'authenticité de deux des courriels invoqués par le sp.a ne met pour autant pas en péril le fond de l'analyse développée par le parti, juge de son côté le président, John Crombez, qui dit avoir vérifié le contenu de ces documents mais reconnaît un problème sur la forme. "Retirez ces deux mails et la conclusion reste la même", a-t-il dit. "C'est notre devoir de démocrate de faire sortir la vérité même s'il y a un risque". (Belga)