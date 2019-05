Après avoir quitté le MR, Renaud Duquesne devient le visage de DéFi sur le territoire wallon: "Le retour à l'honnêteté et la vérité"

Renaud Duquesne se présente en tant que tête de liste de DéFI à la Chambre, dans la circonscription de Liège. Au micro de notre journaliste Julien Modave, l'homme politique est revenu sur sa campagne électorale ainsi que sur ses ambitions.

"La campagne s’est bien passée. Nous avons eu de bons contacts avec la population. Nous avons senti un rejet de la classe politique mais quand on prend le temps d’expliquer que le message de DéFI est le retour de l’honnêteté, de la vérité. On ne promet pas forcément des lendemains qui chantent mais surtout d’être à l’écoute des gens et de rendre des comptes", a-t-il assuré.

Le challenge ? Dépasser la barre des 3%. La tête de liste espère même atteindre la barre des 5%. "Ça nous permettrait d’avoir un élu à la Chambre. On peut toujours espérer plus", a-t-il indiqué.





Le visage de DéFi sur le territoire wallon



Renaud Duquesne avait quitté le MR pour rejoindre le parti de DéFI. "Je suis parti pour des raisons qui tenaient aux idées. Je pense que le MR ne partage pas les idées qui sont les miennes, qui sont faites d’humanisme, de la politique du cœur. On ne peut pas faire de la politique si on n’aime pas les gens et si on n’est pas à l’écoute", a-t-il soufflé.

DéFI est un parti essentiellement bruxellois qui tente de percer sur le territoire wallon. Renaud Duquesne est le visage de DéFI sur le territoire wallon. Ses résultats seront connus dès ce dimanche soir.