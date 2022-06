Rénovation des tunnels: le gouvernement Vervoort doit cesser de procrastiner

(Belga) Le gouvernement bruxellois "confond programme d'investissement et programme de procrastination", ont estimé mardi, les Engagés, après l'annonce d'un ajustement du programme de rénovation des tunnels de la capitale.

Dans un communiqué, le député Christophe De Beukelaer a demandé que la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt vienne s'expliquer au parlement sur ce dossier essentiel à la fluidité du trafic et vital pour Bruxelles. "Le gouvernement est en place depuis 2019. On nous ressort l'excuse covid, mais en quoi un confinement de trois mois explique un report des travaux de 3 ans. Le gouvernement tergiverse, procrastine et finalement reporte. C'est comme pour le métro. Cela devient insupportable et est le signe d'une gestion à la petite semaine", a jugé le député des Engagés. Pour lui, il importe de connaître les raisons réelles du report. M. De Beukelaer a par ailleurs évoqué un "problème démocratique". Le parlement a voté il y a quelques mois le budget 2022 qui comprend plus de 60 millions d'euros alloués au Plan Pluriannuel d'Investissement. Quelques mois plus tard, le gouvernement modifie celui-ci sur des points essentiels. S'il y a modifications budgétaires, elles doivent être présentées devant le Parlement en toute transparence, a-t-il encore dit. (Belga)