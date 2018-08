Rentrée politique: voici les grands défis demandés par l'opposition au gouvernement

Le premier conseil des ministres d'après vacances aura lieu ce vendredi matin à 10h.

Parmi les dossiers de rentrée: le jobdeal pour doper l'embauche, le remplacement des F16 ou encore le pacte national d'investissement, les dépenses publiques pour les 15 prochaines années.

Et sur chaque sujet, l'opposition a des demandes bien précises.

Sur l’emploi, le PTB Germain Mugemangango demande le respect du code du travail dans les grandes entreprises. "Empêcher aussi les entreprises multinationales privées de soit détruire des emplois, soit les précariser alors que les bénéfices sont au rendez-vous", explique-t-il.



"C’est ce défi que devrait prendre à bras-le-corps le gouvernement"

Le ministre bruxellois Défi de l’emploi, Didier Gosuin, réclame lui au fédéral d’augmenter les moyens pour la formation des Belges. "Si quelqu’un n’a pas de qualifications, il aura la peine du monde pour trouver un job. C’est ce problème-là qui est sur la table. C’est ce défi que devrait prendre à bras-le-corps le gouvernement", souligne-t-il.

A la santé, le cdH Catherine Fonck, réclame des mesures de prévention poussées contre le tabagisme et l’alcool. "Essayons concrètement d’avancer en matière de stratégie de prévention. On l’impression que la ministre actuelle est surtout à l’écoute du lobby des cigarettiers et des alcooliers", estime-t-il.

Enfin, sur l’environnement, l’Ecolo Patrick Dupriez réclame des actes pour réduire drastiquement nos émissions de gaz à effet de serre. "On ne peut que constater une véritable irresponsabilité du gouvernement puisque que depuis 5 ans rien en termes de climat n’a été fait", conclut-il.