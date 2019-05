Rentrée réussie pour Nafissatou Thiam lors des intercercles féminins

(Belga) Nafissatou Thiam a effectué une rentrée en compétition réussie à l'occasion des intercercles féminines d'élites LBFA qui se sont déroulés à Gaurain-Ramecroix, près de Tournai. La championne olympique, du monde et d'Europe de l'heptathlon n'avait pas concouru l'hiver dernier à cause d'une blessure.

Samedi, Nafi Thiam avait choisi le javelot, le 200m et le relais 4x100m pour se relancer dans le rythme de compétition et aider son club dans sa quête de remontée vers la division d'honneur national dont il est descendu en 2018. La championne belge s'est imposée en passant le cap des 50 mètres (52m71) au javelot, son premier concours de l'année, au 5e essai. Elle a également remporté le 200m avec un record personnel à la clé et un chrono de 24.37 pour son ancienne meilleure marque signée en 2017 de 24.40. Thiam, qui a suscité un grand engouement populaire à Gaurain, a enfin conclu victorieusement le relais 4x100 mètres pour son équipe du RFCL en 47.97. Une blessure contractée en début de stage en janvier dernier avait contraint Nafissatou Thiam à un hiver blanc, ponctué par six semaines de repos et six semaines de rééducation. Son choix de rentrée en compétition s'est porté sur les intercercles d'élites féminines LBFA, qu'elle a coutume de disputer avec son club du RFC Liégeois. La protégée de Roger Lespagnard, toujours en phase d'entraînement, a certes retrouvé ses marques et ses sensations en vue de ses premières épreuves combinées, le 22 et 23 juin, à Talence. Le rendez-vous majeure de la saison reste les championnats du monde de Doha à l'automne prochain où elle défendra son titre conquis à Londres en 2017. (Belga)