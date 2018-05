Réouverture de l'A503 à la sortie des Hiercheuses en direction de Charleroi lundi

(Belga) L'A503, à partir de la sortie des Hiercheuses en direction de Charleroi, fermée depuis vendredi soir, réouvrira au trafic lundi matin avant l'heure de pointe, annonce la Sofico dimanche soir.

Ce chantier, étalé sur plusieurs week-ends, vise à réhabiliter en profondeur le R9 où des problèmes d'étanchéité, de dégradation des matériaux, etc.... sont apparus avec les années. Cinq ponts et viaducs, ainsi que 9 accès et sorties, sont concernés par ces travaux. Il restera à effectuer un week-end de fermeture en direction de Charleroi et trois week-ends en direction de Marcinelle. (Belga)