Réouverture des terrasses le 8 mai: "Tout le monde est mal à l''aise avec la mesure"

Maxime Daye, bourgmestre de Braine-le-Comte, et président de l’Union des villes et communes de Wallonie était l'invité de Bel RTL ce vendredi matin. Il répondait aux questions de Fabrice Grosfilley.

Mercredi, les autorités ont décidé de mettre en places de nouvelles mesures dans les prochaines semaines. Exemple, les terrasses des restaurants et bars vont rouvrir le 8 mai prochain. Une mesure qui va jaser de nombreux indépendants mais pas que. "Tout le monde est mal à l'aise avec la mesure", fait savoir Maxime Day. Entre ceux qui osent le dire et ceux qui préfèrent rester en off'…"Les bourgmestres sont des personnes qui sont au plus proche de la population, des secteurs : HoReCa, culture, évènementiel, le sport, etc. On se rend compte que les gens en ont le ras-le-bol. On doit être des ambassadeurs du bas vers le haut. Pour l'instant, on a fait de la communication du haut vers le bas, sans avoir notre mot à dire. Nous aussi on doit pouvoir dire en haut vers le Premier ministre, vers le ministre Fédéral de la Santé qu'il y a un ras-le-bol. Il faut l'entendre."

Le bourgmestre de Braine-le-Comte conclut: "On a très peu de concertation avec le niveau Fédéral. On en avec la fédération Wallonie-Bruxelles, les gouvernements régionaux, mais avec le Fédéral très peu. Au final, c'est le Fédéral qui impose les choses. "