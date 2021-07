Reporté pour cause d'intempéries, le Comité de concertation aura lieu lundi

Le Comité de concertation (codeco) qui était initialement prévu ce vendredi aura lieu lundi prochain à 14h00, a confirmé le cabinet du Premier ministre. On en avait annoncé le report jeudi, à cause des graves inondations qui ravagent une partie du pays.



Le gouvernement fédéral et ceux des entités fédérées devaient normalement se pencher sur un état des lieux de la pandémie de Covid-19, avec une attention particulière pour les modalités des grands évènements comme les festivals. Le Premier ministre Alexander De Croo avait décidé jeudi de remettre cette réunion à plus tard, vu que plusieurs vice-Premiers ont d'autres chats à fouetter en raison des inondations qui sont encore en cours ce vendredi.