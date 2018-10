Reprise des fouilles archéologiques sur le site mégalithique de Wéris

(Belga) Les fouilles archéologiques vont reprendre sur le site mégalithique de Wéris (Durbuy), classé en 1974 et inscrit sur la liste du patrimoine exceptionnel de Wallonie depuis 2014, a annoncé vendredi le ministre wallon en charge du patrimoine, René Collin (cdH).

Avec ses 17 menhirs et ses deux allées couvertes, le champ mégalithique de Wéris constitue l'ensemble de construction le plus ancien de Belgique. Répartis sur une longueur de 8 kilomètres, ces deux alignements parallèles ont fait l'objet de plusieurs campagnes de fouilles depuis la fin du 19ème siècle. La nouvelle campagne de fouilles doit d'atteler à "une prospection globale, à grande échelle, qui permettra de mieux comprendre l'organisation générale des monuments et de leur interaction dans le paysage". Ce sera également l'occasion de repositionner dans leur fosse les deux menhirs découverts en 1984, de rechercher la fosse de fondation du menhir 'Dantinne', déplacé en 1947 le long de la route d'Erezée, et de réaliser une évaluation archéologique de la parcelle, a précisé le ministre. C'est l'Agence wallonne du Patrimoine qui assurera la coordination du projet. (Belga)