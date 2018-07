Reprise du trafic ferroviaire normal après une grève de 48 heures

(Belga) La circulation des trains a repris normalement jeudi matin après avoir été perturbée durant 48 heures par une grève organisée par le Syndicat Indépendant pour Cheminots (SIC) et soutenue par les syndicats SACT et Metisp-Protect. Durant ces deux jours, le service minimum était mis en application.

Environ un train sur trois a circulé. La priorité était accordée aux trains IC desservant les grandes lignes et reliant entre elles les grandes villes. La SNCB a également privilégié les heures de pointe, avec quelques trains S et L circulant à cette période. Hier, la commission paritaire nationale des chemins de fer belges a par ailleurs conclu un accord pour revaloriser la fonction de conducteur de train et augmenter son attractivité. Cet accord, approuvé grâce aux voix de la CSC Transcom et du SLFP mais pas de la CGSP Cheminots, prévoit une augmentation du salaire des conducteurs de train de 6%, une amélioration de la productivité de 2% ainsi qu'une série de mesures visant à améliorer les conditions de travail. (Belga)