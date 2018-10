Rester actif tout en percevant sa pension: l'avant projet de loi a été approuvé au conseil des ministres

Le conseil des ministres a approuvé vendredi un avant-projet de loi qui met en place un système de pension à mi-temps dans le régime des pensions du secteur public. Le travailleur qui remplit les conditions pour partir en pension (anticipée ou légale) et qui souhaite poursuivre une activité professionnelle réduite, aura la possibilité d'obtenir, à partir de 60 ans, sa pension de retraite à concurrence de 50% de la pension à laquelle il a droit. Pour bénéficier de ce nouveau dispositif, il devra avoir été occupé effectivement à concurrence de 80% durant les 12 derniers mois complets qui précèdent celui de la demande de pension. Il devra par ailleurs réduire son activité professionnelle de telle sorte que celle-ci ne puisse excéder 50% d'une occupation à temps plein.

Cette occupation réduite permettra au travailleur de se constituer des droits de pension pour la carrière comprise entre la date de prise de cours de la pension à mi-temps et celle de la pension entière. La pension de retraite à mi-temps constitue une nouvelle opportunité d'aménager la fin de carrière, à côté des autres possibilités existantes comme par exemple le crédit-temps fin de carrière et l'interruption de carrière, souligne le ministre Daniel Bacquelaine. "Parce qu'elle va encourager un certain nombre de travailleurs à poursuivre une activité professionnelle dans le cadre d'un horaire réduit, cette réforme contribuera par ailleurs au relèvement du taux d'emploi des personnes âgées", ajoute-t-il.

L'entrée en vigueur des dispositions de l'avant-projet de loi a été fixée au 1er juillet 2019.