Restos, salles de fitness et bars, principaux lieux de contamination

Les contaminations au Covid-19 ont principalement lieu dans les restaurants, les salles de fitness et les cafés, selon une nouvelle étude de l'université de Standford publiée dans la revue Nature.

Pour parvenir à ces conclusions, les chercheurs ont utilisé un modèle informatique reprenant des données démographiques, des estimations épidémiologiques et des données GSM anonymes. Ce modèle a analysé où les gens se sont rendus, combien de temps ils y sont restés et combien de personnes se trouvaient dans le lieu où ils sont allés. Sans surprise, la plupart des contaminations ont eu lieu dans les lieux clos où de nombreuses personnes ont passé beaucoup de temps. Entre mars et mai, le système - qui tient également compte des caractéristiques ethniques et financières des gens - a analysé le comportement de quelque 98 millions de personnes dans 10 grandes villes américaines, dont New York, Los Angeles, Chicago et Washington D.C., a détaillé l'équipe à la base de cette étude, supervisée par Jure Leskovec. Dans ce cadre, les déplacements vers 553.000 lieux, dont des restaurants, des salles de sports, des animaleries ou des institutions religieuses, ont été étudiés. Ce modèle devrait permettre aux autorités d'affiner les mesures prises pour lutter contre la pandémie, ont enfin estimé les chercheurs.