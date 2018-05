Réunion de Kingston - Dylan Borlée 8e du 400m à Kingston

(Belga) Dylan Borlée s'est classé huitième et dernier du 400 m, samedi, lors du Jamaica Invitational, un meeting d'athlétisme organisé à Kingston, en Jamaïque. Le plus jeune des Borlée a couru en 47.32. La victoire est revenue au Jamaïcain Demish Gaye en 45.08. Son compatriote Javon Francis a pris la deuxième place (45.35). Le Grenadin Bralon Taplin complète le podium (45.41).

Le 100 m messieurs a été remporté par l'Américain Ronnie Baker, vainqueur en 10.00 avec un vent très favorable (+2,0 m/s), devant son compatriote Mike Rodgers (10.04) et le Jamaïcain Tykwendo Tracey (10.14). Nesta Carter, qui espère reprendre le flambeau abandonné par la superstar Usain Bolt, a dû se contenter de la 5e place (10.35), juste devant l'inusable Kim Collins (10.37), sorti à 42 ans de sa retraite pour une dernière course en Jamaïque. Chez les dames, la Jamaïcaine Elaine Thompson, championne olympique en titre des 100 et 200 m, a dominé la course en 11.06 (vent: -0,3 m/s). Elle a devancé ses compatriotes Kerron Stewart (11.25) et Natasha Morrison (11.26). Sur 200 m, sa compatriote Shericka Jackson a remporté en 22.55 (vent: +0,4 m/s) son duel très attendu face à la Nigériane Blessing Okagbare (22.66). La performance la plus marquante de la soirée est venue du lancer du marteau où l'Américaine DeAnna Price a signé la meilleure performance mondiale de l'année avec un jet à 76,27 m, soit un centimètre de mieux que la Bélarusse Hanna Malyshik (76,26 m). (Belga)