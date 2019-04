Révision de la Constitution - L'article 1er ne devrait pas être inscrit dans la liste

(Belga) L'article 1er de la Constitution ne devrait pas être inscrit dans la liste des articles révisables sous la prochaine législature. Le sp.a a annoncé jeudi qu'il voterait contre cette inscription.

Mardi, la commission de Révision de la Constitution a créé la surprise en approuvant une liste d'articles ouverts à révision qui inclut cet article. Celui-ci pose le fondement institutionnel de la Belgique puisqu'il établit que la Belgique est un Etat fédéral composé de Communautés et de Régions. Le vote avait été remporté par la N-VA, le CD&V et l'Open Vld. Le MR, le PS, le cdH et les écologistes avaient voté contre. Le sp.a s'était abstenu. Le vote s'annonçait serré en séance plénière. A la tribune de la Chambre, la députée Monica De Coninck (sp.a) a levé le suspense. Elle a annoncé que son parti voterait finalement contre l'inscription de l'article 1er. Le CD&V et l'Open Vld ont assuré leurs collègues qu'ils ne poursuivaient pas de dessein communautaire et institutionnel en voulant ouvrir à réviser l'article 1er mais simplement inscrire un certain nombre de principes fondamentaux de la démocratie belge. Le débat en séance plénière a laissé penser aux socialistes flamands que la dimension communautaire n'était pas très loin et que les intentions affichées par les uns et les autres sous cette législature ne seraient peut-être plus les mêmes sous la législature suivante. Ce faisant, la N-VA, le CD&V, l'Open Vld rejoints sans doute par Vuye&Wouters et le Vlaams Belang ne pourront réunir une majorité. Peu avant 23h, la Chambre débattait toujours de la déclaration de révision de la Constitution. Le vote aura lieu dans les heures qui suivent. (Belga)