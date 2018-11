Révolution en vue? Les "gilets jaunes" créent leur mouvement politique pour porter la voix des citoyens

Les "gilets jaunes" ont décidé de créer leur mouvement politique pour porter la voix des citoyens lors des prochaines élections fédérales.

Les "gilets jaunes" vont créer un mouvement politique afin de porter la voix des citoyens lors des prochaines élections fédérales, a annoncé dimanche après-midi Claude Gilles, porte-parole de l'action citoyenne menée devant le dépôt de Proxifuel à Wierde (Namur). Il est par ailleurs également ancien membre du Parti populaire de Mischaël Modrikamen.



Après quatre jours d'actions à plusieurs endroits en Wallonie, les manifestants ont décidé d'aller plus loin dans leur démarche. Leurs différents représentants se sont entendus pour créer un mouvement politique qui portera le nom de Mouvement Citoyen Belge. Celui-ci prendra part aux prochaines élections.

Depuis vendredi, plusieurs groupes de citoyens mécontents bloquent des dépôts de carburant et des sites stratégiques pour manifester leur mécontentement par rapport au prix des carburants, et principalement la hausse des accises sur le diesel. "Si le gouvernement continue à nous presser avec ses nouvelles taxes, on va tous crever la bouche ouverte ou finir dans la rue", lance un manifestant. "Ça part dans tout l'essence", ajoute un autre, en référence à l'inscription figurant sur son gilet.