Reynders renvoie aux Finances, le PS voit une "affaire de gouvernement"

(Belga) L'administration de la Trésorerie, au sein du SPF Finances, est l'autorité belge compétente en matière de gel des avoirs, et le rôle des Affaires étrangères se limite à négocier d'éventuels nouveaux régimes de sanctions et à transmettre des informations. C'est ce qu'a indiqué le ministre des Affaires étrangères Didier Reynders jeudi à la Chambre.

L'opposition observe que les ministres des Finances Johan Van Overtveldt et des Affaires étrangères Didier Reynders se renvoient la balle dans l'affaire des 10 milliards d'euros de fonds libyens gelés qui ont disparu. Le PS y voit carrément une "affaire de gouvernement". L'information a été révélée jeudi par le Vif. Selon Didier Reynders, il s'agit d'"un article" qui évoque un montant de 10 milliards d'euros. Le ministre MR dit avoir pris contact avec le SPF Finances qui lui a relayé une communication du Parquet de Bruxelles. Selon cette communication, le juge d'instruction a demandé la saisie d'environ 5 milliards d'euros, une initiative attaquée par l'établissement financier Euroclear. L'affaires est pendante devant la chambre des mises en accusation. Le député Georges Gilkinet (Ecolo) s'est étonné de cette présentation alors que précédemment au parlement M. Reynders avait lui-même évoqué un gel de 14 milliards d'euros en 2011. Le parlementaire écologiste a pointé un renvoi de responsabilités alors que le ministre des Finances Johan Van Overtveldt a notamment évoqué une interprétation du groupe "Relex" (conseillers pour les relations extérieures) du Conseil européen selon laquelle les intérêts de ces fonds gelés depuis 2011 pouvaient être libérés. Pour le député PS Stéphane Crusnière, "on est potentiellement face à un scandale politico-financier" voire une "affaire de gouvernement". Pour lui, cela "fait tache" alors que la Belgique est candidate à un poste de membre non permanent du conseil de sécurité. "Le gouvernement ne semble pas se préoccuper d'une perte potentielle de 10 milliards d'euros. La Belgique encourt des sanctions de la part de l'ONU et de l'Union européenne", a-t-il dit, reprochant au ministre Reynders de "noyer le poisson". (Belga)