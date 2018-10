Robert Vertenueil: "PS, PTB, Ecolo, reprenez les négociations!"

(Belga) Robert Vertenueil appelle la gauche dans sa globalité, Ecolo compris, à reprendre les pourparlers pour former des majorités progressistes, dans un entretien au Soir publié samedi. "Une fenêtre vient de s'ouvrir, la gauche a une responsabilité historique", dit le président de la FGTB.

Avant les élections, Robert Vertenueil avait appelé à constituer des majorités PS-Ecolo-PTB partout où ce serait possible. Devant les échecs des négociations à Charleroi, Liège, Molenbeek, Herstal ou La Louvière, le président de la FGTB remet les pendules à l'heure. Il s'adresse à Ecolo: "Je constate qu'ils ont parfois privilégié des majorités progressistes, parfois d'autres, mais aussi que dans certains cas ils pouvaient aller avec le PS et ils ne l'ont pas fait. Quand des majorités progressistes sont possibles, ce n'est pas normal qu'ils préfèrent composer des majorités rétrogrades." Et au PS: "Vous avez perdu les élections, vous vous tassez un peu partout, même si - il faut le saluer - vous restez premier parti en Wallonie, aussi à Bruxelles. (...) Il n'en reste pas moins que le PS doit au moins comprendre qu'il y a une certaine défiance ou déception chez un certain nombre de gens de gauche, qui ont glissé vers le PTB ou Ecolo. Donc je dis: 'Tirez les bonnes leçons, acceptez que vos partenaires potentiels de gauche puissent avoir des exigences, vous devez être à l'écoute.'" (Belga)