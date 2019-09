RTBF: "Les discussions pour la nomination du personnel doivent reprendre"

(Belga) Une délégation syndicale CGSP-CSC Transcom de la RTBF s'est rendue, mardi matin, devant le siège du gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles pour y rencontrer la nouvelle ministre en charge des Médias, Bénédicte Linard, et lui faire part de ses revendications pour le personnel. "La reprise des nominations à la RTBF doit reprendre", souligne Bruno Konings de la CSGP wallonne.

"On trouve moins de 33% de statutaires à la RTBF, tous services confondus. Les nominations sont au point mort depuis plus de 20 ans alors que la RTBF reste un service public", explique M. Konings. "Nous rencontrons la nouvelle ministre en charge des Médias pour lui faire part de notre volonté de reprendre le processus de nomination du personnel contractuel". Pour les syndicats, un travailleur nommé bénéficie d'une meilleure protection contre le licenciement, une meilleure garantie de salaire et un recours en cas de sanction disciplinaire. "La mise au statut du personnel doit pouvoir répondre à une garantie de pérennité d'un service public, encore plus nécessaire dans le cas d'une entreprise autonome au sein d'un secteur concurrentiel pour contribuer à se démarquer du secteur privé et renforcer son identité et son efficacité", estiment les syndicats. Selon la CGSP, la RTBF compte 1.940 équivalents temps plein dont moins de 33% de statutaires. (Belga)