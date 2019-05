RTL INFO au QG de la N-VA: "Pas sûre qu'on va faire beaucoup la fête ici ce soir"

Pour l'instant il n'y a pas encore grand-monde au quartier général de la N-VA à Bruxelles, rapporte notre journaliste Chantal Monet. "Mais je ne suis pas sûre qu'on va faire beaucoup la fête ici ce soir. Les premiers résultats tombent. Evidemment, ce sont des résultats très partiels, il n'est pas question de sondage. Nos collègues de vtm titrent sur le score monstre du Vlaams Belang, de l'extrême-droite flamande".

> DÉCOUVREZ LES PREMIERS RÉSULTATS

(Par élection, circonscription, commune, candidat)



En Flandre occidentale, à Diksmude, le Vlaams Belang est annoncé comme premier parti, selon des résultats très partiels à 16 heures, explique notre journaliste, avec 29,5% des voix, soit +25% par rapport aux dernières élections. Hausse également du PTB flamand, le pvda, et de Groen, dans des mesures plus faibles, alors que la N-VA et les autres partis sont en baisse.

"Ce schéma, on le retrouve à Kuurne aussi, en Flandre occidentale, tout près de Coutrai, où on a la N-VA en chute, avec le Vlaams Belang en hausse, +21%, à 25% des voix. Le pvda augmente également, de même que Groen", explique notre journaliste. Elle rappelle qu'il ne s'agit que de premiers résultats et qu'il faut rester prudent. "Pour l'instant on trouve une croissance exponentielle du Vlaams Belang, les Flamands parlent de score monstre".

"Il y a eu une première réaction, d'une figure du Vlaams Belang, Dries Van Langenhove, très souriant, très heureux, il disait qu'il se préparait à faire la fête, et qu'il ne s'attendait pas à de tels résultats. Du côté de la N-VA, on dit qu'il est beaucoup trop tôt pour les commenter".