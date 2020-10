Ruben Lecok nommé chef de cabinet d'Alexander De Croo

(Belga) Ruben Lecok a été nommé chef de cabinet d'Alexander De Croo, a annoncé lundi le porte-parole du nouveau Premier ministre.

Entre 2011 et avril 2020, Ruben Lecok avait occupé le poste de directeur de la cellule de politique générale des ministres Open Vld Vincent Van Quickenborne et Alexander De Croo. Il avait auparavant travaillé à la Banque nationale et avait dirigé le service d'études des libéraux flamands. Alexander De Croo a par ailleurs désigné un chef de cabinet en charge de la Sécurité et de l'Extérieur. C'est Peter Moors, l'actuel président du SPF Affaires étrangères, qui a décroché le poste. Ancien chef de cabinet d'Alexander De Croo à la coopération au développement, il avait également été, entre autres, ambassadeur de Belgique en Grèce. Tom Meulenbergs devient quant à lui directeur de la communication du Premier ministre et en sera le porte-parole. (Belga)