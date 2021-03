Rudi Vervoort participe au comité de concertation: il livre des indices sur les mesures qui pourraient être prises

Fabrice Grosfilley a interrogé ce matin sur Bel RTL le ministre-président de la région-bruxelloise Rudi Vervoort qui participait dans une heure au comité de concertation réunissant les autorités fédérales et régionales pour décider de nouvelles restrictions pour enrayer la progression de l'épidémie de coronavirus en Belgique. A quoi s'attendre ?

En résumé, on retiendra:

- Fermeture des commerces non essentielles et métiers de contact est sur la table des négociations

- Pas de limite des déplacements

- Maintien du couvre-feu à 22h à Bruxelles souhaité par Rudi Vervoort

- Fermeture des écoles la semaine prochaine ? Ca va dépendre des cycles (maternelle, primaire, secondaire). On irait vers un enseignement à distance dans le secondaire.

Voici ce qu'a dit Rudi Vervoort:

"Les chiffres sont là, on est à plus 400 cas pour 100.000 habitants. Si on ne prend pas des mesures, on va se retrouver avec un encombrement des soins intensifs. On risque de mettre à mal notre système de santé. Le statu quo n'est pas une option."

"Il n'y a pas de raison de dire que du côté belge tout va bien et que dans le reste de l'Europe on s'inquiète."

"On doit maintenir l'objectif de réouverture de l'horeca."

"Il va falloir dégager des mesures pour faire baisser le nombre de contacts."

"Il faut se tourner vers les lieux qui ne sont pas indispensables."

"Au niveau de l'école, on verra en fonction des cycles (maternelle, primaire, secondaire). Il faut pouvoir assurer la garde des enfants si les écoles ferment la semaine prochaine."

"Les commerces non essentielles et métiers de contact sont sur la table des négociations du comité de concertation."

"Il n'y aura pas de limite de déplacements."

"L'objectif n'est pas la répression à tous les étages. On va pas mettre une amende à tous les Bruxellois qui déambulent dans la rue sans masque."

"Bruxelles est une ville-région. Elle est densément peuplée. L'idée est de faire en sorte qu'à partir d'une certaine heure, on limite les contacts. Donc, le couvre-feu est une mesure efficace. Je suis partisans pour le maintien."