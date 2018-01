Rudi Vervoort veut un accord sur les allocations familiales au gouvernement bruxellois pour Pâques

(Belga) Le ministre-président bruxellois Rudi Vervoort (PS) veut un accord au sein de son gouvernement pour Pâques sur le modèle de répartition des allocations familiales à mettre en place dans la Région-capitale. Jusqu'à présent, cinq des six formations de l'exécutif bruxellois (PS, DéFI, Open Vld, sp.a et CD&V) sont d'accord sur une série de principes de base. Ce n'est pas le cas du cdH, demandeur d'un modèle plus proche de celui sur lequel il s'est entendu avec le PS, puis avec le MR en Région wallonne.

"J'exige un bon accord pour les familles bruxelloises, et ce pour les vacances de Pâques. Je ne veux en aucun cas une pâle copie de ce qui se fait ailleurs et qui ne correspond pas aux nécessitées de nos habitants", a commenté Rudi Vervoort, présentant mardi ses bons voeux à la presse. Le ministre-président bruxellois a confirmé avoir déposé une note jeudi dernier sur la table du gouvernement régional, jugeant que "cette polémique dont personne ne peut se satisfaire a assez duré". Aux yeux de Rudi Vervoort, l'avis du Conseil d'Etat est sans ambiguïté: faire coexister deux modèles au-delà de 2019-2020, comme annoncé en Wallonie n'est pas une solution. Pas question de prendre des risques sur la sécurité juridique du dispositif. "Le basculement est pour moi une nécessité", a-t-il ajouté. Rudi Vervoort estime que le modèle qu'il soutient garantit les droits acquis des familles dont aucune ne verra sa situation revue à la baisse après l'entrée en vigueur de la réforme. D'après lui, il améliore celle de 77% des familles bruxelloises dès l'entrée en vigueur de la réforme. Enfin, ce modèle est budgétairement soutenable engendrant un coût récurrent de 843 millions d'euros par an après 2020 contre 841 millions pour le système actuel en 2020. Seule l'année du basculement engendrerait selon lui une hausse de 38 millions par rapport au coût d'un système en 2020 s'il demeurait inchangé. (Belga)