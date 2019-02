Rudy Demotte menace de bloquer la réforme des aides à la promotion de l'emploi

(Belga) Le ministre-président de la Communauté française Rudy Demotte fustige la réforme des aides à la promotion de l'emploi (APE) voulue par le gouvernement Wallon. Dans une interview accordée à L'Echo, il menace de faire barrage.

"Je ne signerai pas la convention (qui fixe les conditions dans lesquelles les APE sont réparties en Communauté française, NDLR) avec la Wallonie sans une modification du texte. Ce refus de signer va nous permettre de ne pas exécuter la réforme sur le plan communautaire et ainsi rester dans le texte ancien", dit-il. Rudy Demotte est inquiet des éventuels impacts que la version actuelle du décret wallon fera subir à l'emploi: "45% des points APE accordés sont considérés comme affectés à des missions relevant des compétences de la Communauté française. Et dans beaucoup des services soutenus par la Communauté française, le taux d'emploi sous statut APE est supérieur à 20 ou 25%. Dans nos services internes comme au niveau des élites sportives, des services de protection de la jeunesse, il s'agirait de près de 300 équivalents temps plein dont le financement sauterait dès 2020 et qui devraient être licenciés. On est allé au dialogue avec Willy Borsus et Pierre-Yves Jeholet mais on nous envoie dans les roses." Rudy Demotte dénonce "une démarche d'ultra-régionalisme bête et méchant car on ne tient pas compte du dialogue avec les autres niveaux de pouvoir". (Belga)