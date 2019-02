Ruta del Sol - Tim Wellens après sa première victoire contre-la-montre: "Je m'étais préparé à fond"

(Belga) Tim Wellens a remporté vendredi sa deuxième étape en trois jours à la Ruta del Sol (2.HC). Le coureur de Lotto-Soudal a même triomphé pour la première fois de sa carrière dans un contre-la-montre et a gardé le duo Astana Jakob Fuglsang (+0.02) et Jon Izagirre (+0.09) derrière lui. Au classement général, le Limbourgeois compte respectivement sept et quatorze secondes d'avance sur Fuglsang et Izagirre.

"Nous avons bien préparé ce contre-la-montre", a avancé Wellens. "Pour savoir exactement à quoi s'en tenir, Kevin De Weert avait déjà reconnu le parcours le jour de notre arrivée. La première partie était difficile. Puis, il y avait une descente et cela remontait dans le final. Nous avions élaboré un plan pour lutter pour la victoire, mais la pratique est bien sûr toujours très différente. Tout s'est pourtant parfaitement déroulé. C'est fantastique d'être récompensé pour tout le travail de préparation supplémentaire que j'ai consenti. C'est la deuxième victoire en trois jours et aussi ma première contre-la-montre en tant que pro, donc bien sûr je suis très satisfait de cette forme et des résultats." "Cependant, l'avance au classement général étant limitée, je m'attends à ce que l'étape de samedi sur 120 kilomètres soit spectaculaire. Je pense que les coureurs d'Astana vont déjà m'attaquer dans la première montée. Ils ont en effet plusieurs coureurs qui sont bien positionnés au classement général. Ce ne sera pas facile, mais nous ferons tout notre possible pour défendre notre avance. Il n'y a pas de secondes de bonification à gagner et l'arrivée est après une longue descente, donc c'est à mon avantage." (Belga)