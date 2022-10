Rutten tegen Demir: "Bespaar mij uw emotionele oproep, u bent minister"

(Belga) "Als 'een Zuhalleke doen' betekent dat je niet de schouders ophaalt en cynisch besluit dat het niet jouw probleem is wanneer je flagrant onrecht ziet, dan ben ik trots dat het zo heet." Dat zei Vlaams minister van Toerisme Zuhal Demir (N-VA) vandaag in het Vlaams Parlement in reactie op de discussie rond de misbruikzaak aan de KU Leuven. Demir liet eerder deze week weten een subsidie aan de universiteit 'on hold' te zetten tot er meer duidelijkheid kwam over de zaak. "Bespaar mij uw emotionele oproep", reageerde Gwendolyn Rutten van Open VLD. "U bent minister en die moet de rechtstaat naleven. Als u vindt dat u dat niet moet doen, dan moet u geen minister zijn. Dan bent u burger en doet u wat u wil."

De zaak draait rond een professor die in 2016 een studente verkracht heeft. Twee jaar later werd een officiële klacht ingediend en vorige week werd hij veroordeeld. De KU Leuven stelt dat ze op expliciete vraag van het gerecht geen stappen heeft ondernomen om te vermijden dat de verdachte gealarmeerd zou worden. De Vlaamse regeringscommissaris bij de universiteit bevestigde vandaag dat er geen sprake was van een doofpotoperatie. Minister van Toerisme Demir zette eerder deze week een subsidie on hold die de universiteit zou krijgen voor bouwwerken rond de viering van het zeshonderdjarig bestaan. "Je kan het als grootste universiteit van het land niet maken om op de eerste rij te staan voor Vlaamse subsidies, maar je te verstoppen voor het opnemen van je maatschappelijke verantwoordelijkheid", zei ze na die beslissing. Volgens Demir komt het subsidiedossier in de loop van de komende weken opnieuw op de agenda van de ministerraad. Ze heeft naar eigen zeggen enkel bedenktijd gevraagd, zoals dat volgens haar in het verleden ook gebeurde bij dossiers van muziekfestival Pukkelpop en chemiebedrijf 3M. "Het zal nu een kwestie van een aantal weken zijn", aldus Demir. Maar Rutten van coalitiepartner Open VLD vindt die dossiers onvergelijkbaar. "U handelde als minister van Toerisme", zei ze. "Dit grenst aan vergunningen die van de ene op de andere dag worden ingetrokken." Verschillende parlementsleden vroegen om sneller werk te maken van een centraal meldpunt voor grensoverschrijdend gedrag in het onderwijs. "Dat zal er slechts zijn tegen de zomer van 2023, terwijl we het nu nodig hebben", vonden Katrien Schryvers van CD&V en Hannelore Goeman van Vooruit. Volgens Johan Danen van Groen is het probleem door en door verweven met de instellingen zelf. "Het is een structureel probleem", vond hij. "Ik verwacht dus van deze regering snelle en doortastende maatregelen." Maaike De Vreese (N-VA) vond tot slot dat iedereen bij zichzelf te rade moet gaan of hij wel altijd heeft opgetreden als hij weet had van zaken van grensoverschrijdend gedrag.