Ryanair: Dermagne est attentif au respect de la loi et à l'interdiction de licenciements

(Belga) Le ministre de l'Emploi, Pierre-Yves Dermagne (PS), est attentif au respect des conditions de la loi Renault et aux garanties offertes aux travailleurs, notamment sur l'interdiction de licenciement, a-t-il fait savoir jeudi en réaction à l'interpellation de la CNE sur la situation au sein de la compagnie aérienne Ryanair.

Confrontée à la crise du coronavirus, la compagnie irlandaise à bas coût a annoncé son intention de licencier une partie de son personnel et a enclenché la procédure Renault. Le nombre de licenciements a été revu plusieurs fois à la hausse et ce sont 172 emplois qui seraient actuellement menacés, parmi le personnel basé à Charleroi et Zaventem. Début novembre, la compagnie a fait part aux syndicats de sa décision de clôturer la phase un d'information et de consultation, au grand dam des représentants des travailleurs, la CNE constatant que "le dialogue est rompu". Le syndicat ne comprend pas que Ryanair s'entête à procéder à de coûteux licenciements alors qu'elle bénéficie du chômage temporaire en Belgique, affirme jouir d'une trésorerie particulièrement solide et se targue d'avoir d'importantes perspectives de croissance une fois que la crise sanitaire sera passée. Il en a appelé jeudi au ministre fédéral de l'Emploi, en lui demandant d'intervenir. Un conciliateur social a été désigné, a rappelé le cabinet du ministre. "Les procédures prévoient des droits et garanties pour les travailleurs, notamment le fait qu'on ne peut licencier. Le ministre est attentif aux conditions de la loi et le répercute auprès de Ryanair", a ajouté le cabinet. Les syndicats demandent en outre une révision de la loi. Celle-ci interdit les licenciements en période de chômage économique, mais elle ne concerne que les licenciements avec préavis prestés, les licenciements avec paiements d'indemnités compensatoires de préavis étant encore autorisés. Le ministre n'a pas souhaité s'avancer sur cette question. (Belga)