S'il est élu, Pieter De Crem rendra son tablier de secrétaire d'Etat

(Belga) Pieter De Crem (CD&V) rendra son tablier de secrétaire d'Etat au Commerce extérieur s'il est élu à Aalter, a-t-il assuré vendredi lors d'un débat électoral. "Mon ambition est d'obtenir la moitié des voix. Et le plus possible de l'autre moitié", a-t-il plaisanté.

Bourgmestre en titre de la localité, Pieter De Crem a promis d'endosser la fonction s'il est élu. Ce n'est pas la première fois qu'il se présente à Aalter. Mais après avoir réalisé un score monstre lors des précédentes élections communales, il avait filé au fédéral. Depuis 2012, il est ainsi remplacé par Patrick Hoste, bourgmestre faisant fonction. Cette fois, s'il est élu, il endossera l'écharpe maïorale. En cartel avec la N-VA, le CD&V dispose d'une majorité absolue à Aalter. (Belga)