Sabine Laruelle et Patrick Dewael, les présidents du Parlement, appelés par le Roi: signe de CRISPATION extrême

Un nouveau duo de missionnaires royaux est en piste: Sabine Laruelle pour le MR, Patrick Dewael pour l'Open VLD (lire tous les détails dans cet article).

Un duo de libéraux, chargés à son tour de trouver une formule de coalition pour un gouvernement fédéral. Il qui prend la succession de Koen Geens. Ce duo représente aussi nos institutions: Sabine Laruelle préside le sénat, Patrick Dewael la chambre.

On prend donc de la hauteur. Avec des personnages qui se situent très haut dans le classement protocolaire, soit la liste des personnages les plus importants de l'Etat.

Ce n'est pas la première fois, d'ailleurs, que les présidents du Parlement fédéral sont appelés à la rescousse. Dans les deux précédentes crises politiques que notre pays a traversé, ils ont à chaque fois été sollicités. André Flahaut et Danny Pieters, présidents de la chambre et du sénat, en 2010, nommés médiateurs, par le Roi. Hermand Van Rompuy et Armand de Decker, en 2007.

Le point commun, de toutes ces nominations : à chaque fois, ces présidents arrivent à un moment de crispation extrême.

Que vont-ils bien pouvoir faire de plus que leurs prédécesseurs?

D'abord, ils vont temporiser. Laisser passer les tensions entre les partis. Surtout le tryptique N-VA – PS – CD&V, qui se lance des oranges à la figure, depuis vendredi.

La pause de carnaval arrive bien à propos, pour calmer les esprits. Repartir du bon pied.

On ne sait pas quelle sera la méthode des nouveaux chargés de mission. Mercredi soir, ils ne savaient toujours pas s'ils allaient communiquer à ce sujet ce jeudi.

On ne sait pas non plus s'ils vont préférer une piste de coalition plutôt qu'une autre.

Le communiqué du Palais est volontairement vague à ce sujet, parlant seulement d'explorer les pistes vers la formation d'un gouvernement de plein exercice.