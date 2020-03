Sabine Laruelle EXCÉDÉE par les "jeux politiques" autour de la confiance au gouvernement: "Je suis en colère, j'en ai assez !"

Un accord a été trouvé en Belgique pour suspendre les négociations en vue de la formation d'un nouveau gouvernement et de donner à la Première ministre Sophie Wilmès des "pouvoirs spéciaux" jusqu'à la fin de l'été, consacrés à la lutte contre le coronavirus et ses conséquences.

Un vote de confiance doit désormais avoir lieu, sans doute dès jeudi à la Chambre des représentants, pour soutenir le principe de ces pouvoirs exceptionnels et limités accordés à Mme Wilmès pour lutter contre les conséquences de la crise du coronavirus.

Au micro de Fabrice Grosfilley sur Bel RTL, Sabrine Laruelle, présidente du Sénat, a expliqué une telle décision. "Ça va permettre au gouvernement de continuer à prendre les mesures indispensables, que ce soit en matière de santé mais également d'accompagnement et de ce qu'il faudra mettre en place pour soutenir l'économie et le pouvoir d'achat. Si le Parlement ne sait plus se réunir et que le gouvernement a besoin de budget complémentaire, il faut qu'il soit en pleine capacité de le faire", a-t-elle martelé.

Avant d'ajouter: "Les pouvoirs spéciaux ne sont pas une habilitation, c'est dire au gouvernement pendant 2 x 3 mois, tu peux prendre toutes les dispositions concernant différents domaines. On doit donner la possibilité à tous les gouvernements de ce pays de prendre toutes les mesures nécessaires, quel qu'en soit le coût pour que les citoyens soient pris en charge pour cette crise".

Qu'on arrête de jouer !

Sophie Wilmès demandera jeudi la confiance à la Chambre, qui lui sera acquise à une très large majorité de plus de 100 sièges. Elle pourra ensuite demander les pouvoirs spéciaux pour une durée de trois mois renouvelables une fois. De son côté, le président de la N-VA Bart de Wever, a d'ores-et-déjà annoncé que son parti ne voterait pas la confiance à la Chambre.

Dimanche soir, les partis s'étaient accordé pour établir un accord entre 10 partis pour donner le soutien d'une majorité au gouvernement fédéral. A ce moment-là, Bart de Wever était-il en cohésion avec cette décision? "Il a donc changé d'avis, c'est ça que vous êtes en train de nous dire?", lance Fabrice Grosfilley à Sabine Laruelle. "J'en ai assez de ces petits jeux politiques qu'on a ici. Qu'on arrête de jouer. Que la N-VA, que la sp.a ne votent pas la confiance, qu'ils ne la votent pas ! On a de toute façon des parlementaires en nombre suffisant pour se dire 'Prenons nos responsabilités'. Je suis en colère, j'en ai assez !", s'est exclamé Sabine Laruelle.

La présidente du Sénat a rappelé que le gouvernement Wilmès aurait les pleins pouvoirs pour gérer le coronavirus. Mais pour le reste, il doit se considérer en affaires courantes.

