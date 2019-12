Sabine Laruelle (MR) à propos des négociations politiques: "Le PS a clarifié la situation et dit qu’avec la N-VA, c’est non"

Sabine Laruelle (MR) était l’invitée de la matinale, à 7h50 sur Bel RTL. La présidente du Sénat a réagi aux propos de Rudy Demotte, ancien informateur royal. Le socialiste a clairement notifié qu’il y a un mois déjà, dans leur rapport final de mission, lui-même et Geert Bourgeois (N-VA) avaient conclu à l’impossibilité pour le PS et la N-VA de négocier. Le constat était déjà très clairement énoncé dans la note qu'ils ont rendue au Roi, et que Rudy Demotte nous a dévoilée en exclusivité ce matin. "Il faut donc trouver d’autres pistes de solutions", a conclu Sabine Laruelle. "La clé est aujourd’hui plus du côté néerlandophone".