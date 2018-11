Saint-Nicolas accueilli à Bruxelles par plus de 1.000 enfants

(Belga) Saint-Nicolas a débarqué vendredi matin en bateau à Bruxelles. Près de 1.200 enfants, venant de 18 écoles, l'ont accueilli sur le quai Beco. Tous étant bien entendu bien sages, ils sont repartis avec quelques douceurs.

Le port de Bruxelles a servi de lieu d'arrivée pour le Grand Saint, dont la fête approche. Les enfants ont affronté le froid, trop impatients de voir Saint-Nicolas de leurs propres yeux. Ils ont chanté tous ensemble, accompagnés par un orchestre et des échassiers, jusqu'à ce que le patron des écoliers ne fasse sa grande entrée. Après avoir salué sa foule de petits admirateurs, Saint-Nicolas s'est installé sur son trône. Les enfants âgés de 5 à 8 ans ont défilé, classe par classe, et lui ont chanté des chansons, lui ont offert des dessins et ont obtenu des bonbons en récompense. En admirant ce spectacle, les autres enfants sages ont reçu du chocolat chaud. Une fois tous les enfants récompensés avec des friandises, Saint-Nicolas est parti dans un carrosse tiré par des chevaux blancs. (Belga)