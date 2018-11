Saint-Nicolas: six personnes intoxiquées au monoxyde de carbone

(Belga) Six habitants d'un immeuble à appartements ont été intoxiqués au monoxyde de carbone à Saint-Nicolas, ont indiqué samedi soir les pompiers de Liège.

Vers 16h25, les pompiers de Liège sont intervenus dans un immeuble à appartements situé dans la rue du Centre à Saint-Nicolas. Six occupants de l'immeuble ont été intoxiqués au monoxyde de carbone en raison d'une chaudière défectueuse. Ces six personnes ont été hospitalisées, trois au CHR de la Citadelle et trois au CHC de l'Espérance. (Belga)