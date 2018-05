Saint-Nicolas: une partie d'une maison s'est effondrée

(Belga) Les violentes intempéries de mercredi ont provoqué l'effondrement d'une maison inhabitée de Saint-Nicolas, ont indiqué vendredi soir les pompiers de Liège.

Une habitation brûlée et inhabitée de la rue du Pansy de Saint-Nicolas est actuellement en cours de démolition. Suite aux violents orages et aux fortes pluies de mercredi, une partie de la bâtisse s'est effondrée. "Comme l'établissement représentait un danger pour les riverains et la voie publique, le bourgmestre a demandé sa démolition", ont souligné vendredi soir les hommes de feu liégeois. (Belga)