Salon de l'auto - Le 100e Salon de l'auto ouvre ses portes à la presse avant d'accueillir le grand public

(Belga) Après deux ans d'absence en raison de la pandémie de coronavirus, le Salon de l'auto de Bruxelles (Brussels Motor Show) effectue son grand retour sur le site de Brussels Expo pour sa 100e édition. L'événement ouvre d'abord ses portes vendredi à la presse avant d'accueillir le grand public du 14 au 22 janvier. L'inauguration officielle se fera à 18h30, en présence du roi Philippe et du Premier ministre Alexander De Croo.

La Fédération belge et luxembourgeoise de l'automobile et du cycle (Febiac), qui organise le rendez-vous, espère attirer quelque 300.000 visiteurs au bas mot. En cas de forte affluence à certaines heures, une limite pourrait être fixée à 35.000 visiteurs par l'organisation pour des raisons de sécurité. Plus d'une soixantaine de "premières", tant à l'échelon belge qu'international, seront présentées parmi la cinquantaine de marques présentes (couvrant 95% du parc automobile belge). Le public pourra ainsi, notamment, admirer en primeur l'"Abarth 500e", l'"Opel Astra Sports Tourer GSe" ou encore certains concept-cars comme l'"Audi Skysphere" et la "MINI Concept Aceman". Les palais 5, 6, 7 et 11 seront dédiés aux expositions. Le palais 9, lui, hébergera des forums dédiés aux questions des consommateurs. Le public pourra également y découvrir la lauréate de l'élection de "The car of the year", un prix qui consacre depuis 1964 la meilleure automobile en vente sur le sol européen. Le Patio, lui, regroupera 15 voitures emblématiques, sélectionnées pour leur popularité ou leur contribution à l'innovation technologique au cours du siècle écoulé. À l'occasion de cette 100e édition, plusieurs animations et spectacles de sons et lumières seront aussi proposés. Le Salon de l'auto ouvrira ses portes de 10h00 à 19h00. Deux nocturnes sont programmées jusqu'à 22h00 le lundi 16 et le vendredi 20 janvier. (Belga)