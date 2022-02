Sammy Mahdi accuse la Grèce de ne pas gérer correctement les migrants: "Très souvent, ils arrivent en Belgique ou ailleurs pour trouver une vie meilleure" (vidéo)

Pour le secrétaire d'Etat à l'Asile et à la Migration, Sammy Mahdi, malgré 3 milliards d'euros d'aide européenne, la Grèce n'a pas suffisamment investi dans l'accueil et l'intégration des réfugiés. En réponse aux questions de Fabrice Grosfilley, sur Bel RTL, il a estimé que ce défaut d'investissement grec poussait les migrants à chercher une meilleure vie plus loin, en Belgique par exemple.

Sammy Mahdi: Vous avez une idée de combien d'argent on a donné aux Grecs ces dernières années?

Fabrice Grosfilley: Trois milliards

SM: Voilà, exactement. On a donné trois milliards d'euros à la Grèce pour investir dans l'intégration, dans le confort d'accueil des migrants. Donc quand nous, Européens, on donne des moyens actionnaires...

FG: Ils doivent arrêter l'immigration?

SM: Ah non. Ils doivent accueillir de manière humaine chaque personne qui introduit une demande en Grèce et ne pas rien faire du tout pour qu'au final les gens se disent 'Mais les conditions en Grèce ne sont pas idéales et donc je continue ma route' et qui finalement très souvent s'arrêtent en Belgique, aux Pays-Bas, en France ou en Allemagne. Aujourd'hui, la Belgique est le quatrième pays (européen, ndlr) qui proportionnellement accueille le plus de demandeurs d'asile.

FG: Donc, c'est un peu de la faute des Grecs?

SM: Donc à un moment donné les pays qui sont à la frontière de l'Europe doivent prendre leurs responsabilités aussi. Quand je vous précise que la Belgique est le quatrième pays (européen, ndlr) qui accueille proportionnellement le plus de demandeurs d'asile on n'est pas à la frontière de l'Europe. Et pourtant, il y a énormément de personnes qui finissent leur route en Belgique et pas ailleurs.