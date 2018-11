La N-VA propose Sander Loones comme nouveau ministre de la Défense

La N-VA a proposé vendredi le député européen et vice-président du parti Sander Loones comme nouveau ministre de la Défense et de la Fonction publique en remplacement de Steven Vandeput qui deviendra bourgmestre de Hasselt.

Agé de 39 ans, M. Loones est entré au Parlement européen après les élections de 2014, en remplacement de Johan Van Overtveldt devenu ministre des Finances. Au sein de l'hémicycle de l'UE, Sander Loones s'est montré particulièrement actif en tant que membre de la commission des Affaires économiques et monétaires.

Egalement chef de file de la délégation des nationalistes flamands, il a régulièrement plaidé pour que l'Europe ne s'implique que dans les domaines où elle peut véritablement démontrer une "valeur ajoutée". Dans cette optique, il défendait entre autres une baisse du prochain budget pluriannuel de l'Union, etant donné la sortie du Royaume-Uni prévue en 2019. Sur la scène nationale, M. Loones était par ailleurs impliqué au sein du think tank Objectief Vlaanderen, dont il avait pris la tête après le départ fracassant des parlementaires Veerle Wouters et Hendrik Vuye, qui reprochaient à la N-VA de ne pas consacrer suffisamment d'attention au programme communautaire. A la manoeuvre de ce think tank, M. Loones a notamment expliqué qu'il entendait créer une base de soutien plus forte pour les idées confédéralistes de son parti en Flandre, mais aussi du côté des francophones dont la participation s'avèrerait indispensable pour faire évoluer la structure institutionnelle du pays.

La désignation de Sander Loones à la Défense constitue une petite surprise, alors que beaucoup pensait que la N-VA nommerait l'un de ses deux secrétaires d'Etat, Theo Francken ou Zuhal Demir, à ce poste. M. Loones, qui vient d'Oostduinkerke (commune de Coxyde), devrait prendre ses fonctions à la mi-novembre. Il deviendra ainsi le plus jeune ministre du gouvernement Michel. "Lors de la formation du gouvernement en 2014, Sander était l'un de nos plus importants négociateurs. En tant que vice-président de la N-VA, il suivait par ailleurs attentivement le travail du Fédéral", a souligné le président des nationalistes flamands, Bart De Wever.

Au Parlement européen, le jeune Ralph Packet (28 ans) de Tervuren prendra le relais de M. Loones. Il était précédemment président des Jeunes N-VA. Sorti vainqueur des élections communales à Hasselt le 14 octobre dernier, Steven Vandeput avait indiqué qu'il quitterait le gouvernement pour devenir bourgmestre une fois clôturé le dossier du remplacement des F-16. Le gouvernement a approuvé le 25 octobre l'achat de 34 avions de combat F-35 Lightning II en remplacement des F-16 vieillissants.