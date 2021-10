Sans le vaccin, "nous serions aujourd'hui confrontés à une situation de catastrophe absolue" selon le Premier ministre

Le comité de concertation a décidé mardi de prendre trois mesures visant à réduire la propagation du coronavirus (Covid-19) sur l'ensemble du territoire belge.

Le Premier ministre Alexander De Croo a indiqué que "la grande différence, par rapport à la deuxième vague est que maintenant nous sommes dans une situation où beaucoup plus de gens sont vaccinés. Aujourd'hui, 8.5 millions de Belges sont vaccinés. On voit que le virus a beaucoup plus de difficultés à faire des dégâts que durant la deuxième vague. Si nous n'avions pas eu les vaccins, nous serions aujourd'hui confrontés à une situation de catastrophe absolue dans nos hôpitaux."

Les autorités appellent à éviter de rassembler des enfants avec des personnes vulnérables, "des grands parents".





Les trois mesures :