Sans programme de relance sociale, "ni confiance ni soutien"

Le chef de groupe PS Ahmed Laaouej a exigé mardi du Premier ministre Charles Michel qu'il présente un véritable programme de relance sociale sans quoi les socialistes ne pourront lui apporter la confiance.

"Montrez nous, démontrez-nous, pas juste pour sauver la face du gouvernement, montrez-nous une véritable détermination sur la base d'un vrai programme de relance, dans le respect de ce que disent les constitutionnalistes, sans quoi vous n'aurez ni confiance ni soutien", a indiqué M. Laoouej, se référant aux 13 exigences socialistes pour une autre politique sociale. Comme ses homologues Ecolo-Groen et cdH, le chef de groupe PS a constaté les dégâts commis à leurs yeux durant quatre an et demi par la N-VA, jusqu'à remettre en cause les institutions démocratiques du pays, à s'en prendre au Premier ministre, réduit à l'état d'ilote de nationalistes prêts à en faire leur "marionnette". Et pourtant, malgré les "outrances" et les "offenses", le MR aura gouverné avec la N-VA durant plus de 1.500 jours, le Premier ministre allant jusqu'à les remercier et continuer à négocier avec elle, a dénoncé M. Laaouej. Ce dernier a mis en garde face au risque de menace pour l'intégrité de l'Etat belge avec une révision constitutionnelle qui préparerait au confédéralisme.