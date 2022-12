Scandale du voyage à Dubaï: le greffier n’est pas le seul responsable selon Bouchez

Le président de la fédération liégeoise du PS Frédéric Daerden a, à son tour, appelé dimanche, sur le plateau de l'émission "C'est pas tous les jours dimanche" sur RTL-TVi, à la démission de l'ensemble du bureau du Parlement wallon, son président Jean-Claude Marcourt (PS) inclus, suivant ainsi les propos tenus vendredi par son président de parti Paul Magnette.

Invité de Pascal Vrebos ce dimanche, le président du MR Georges-Louis Bouchez s'est exprimée sur cette affaire.

"C’est scandaleux et l’image qui est déployée est une image qui revient trop régulièrement en matière de politique et particulièrement en Wallonie. Cela pose deux questions : quelle est l’utilité des politiques que l’on mène aux différents niveaux de pouvoir. Je suis en faveur de refédéraliser par exemple. Et le deuxième problème est qu’en Wallonie, on a trop souvent l’habitude de se cacher derrière la responsabilité collective ou le système. Je dis non, il y a des successions de responsabilités individuelles. (…) Le problème est en Wallonie est que, quand vous osez dénoncer des choses, le premier qui dit la vérité doit être exécuté. A la fin, plus personne n’ose dire quoique ce soit et qu’est-ce qui se passe ? Les situations qu’on connaît."

Selon lui, il y a donc "des responsabilités individuelles et deuxième chose, dans les bureaux, tout le monde n’a pas dit la même chose. On n’ose pas toujours en parler pour la pression que j’évoque. (…) Le problème en Wallonie est qu’il y a une inertie du système qui permet à certaines choses de se développer sans personne ne lève le doigt, et ça, ça doit cesser."

Comment réagir face à ce scandale? Georges-Louis Bouchez voudrait que le greffier s’en aille et que Jean-Claude Marcourt soit poussé à la démission. "La démission collective a été évoquée pour faire un nuage de fumée. Il faut arrêter avec les symboles. A un moment donné, nos concitoyens nous donnent une confiance en votant pour nous. Mais derrière, en disant que tout le monde est responsable, personne n’est responsable. Il y a des responsabilités spécifiques. Il y a le fait que le président du Parlement a été dans ce voyage controversé. Autant membre du MR n’a participé à ces voyages. Il y a par exemple le contrôle des travaux. On parle beaucoup de Jean-Claude Marcourt, mais il y a aussi eu des présidents antérieurement dans cette assemblée. Je veux qu’on travaille de façon pondérée. Premier élément : ceux qui sont pointés du doigt et avec lesquels, il y a une rupture de confiance, ces gens doivent partir tout de suite. C’est-à-dire Jean-Claude Marcourt et le greffier. Pour le reste, si on veut remodeler le bureau, je suis ouvert à tout. J’ai aussi beaucoup lu que le greffier avait trompé tout le monde. Je suis désolé, mais celui qui voulait savoir, pouvait savoir. Donc faire croire à nos concitoyens qu’il y a une personne qui a arrangé les choses dans son coin sans que personne ne pouvait savoir quoique ce soit, ça ne correspond pas à la vérité. On se grandit en reconnaissant les responsabilités des uns et des autres."