Schlitz annonce le financement de deux études sur l'histoire LGBTQI+

(Belga) La secrétaire d'Etat à l'Egalité des chances Sarah Schlitz annonce mardi dans un communiqué le financement, à hauteur de plus de 300.000 euros, de deux études et d'une exposition dans le cadre du "Mois de l'histoire LGBTQIA+", un mois consacré à l'histoire des lesbiennes, des gays, des bisexuels, des personnes transgenres, queer et intersexes ainsi qu'à l'histoire de la conquête de leurs droits et des mouvements de défense des droits civiques qui y sont liés.

La première recherche portera sur l'histoire des mouvements lesbiens en Belgique via un soutien au Centre d'archives et de recherches pour l'histoire des femmes (CARHIF), qui inclut les femmes LBTQI+, via un appel à projet intitulé "Tant Qu'il Le Faudra". Le CARHIF reçoit 149.000 euros et l'étude sur l'histoire des mouvements lesbiens 100.000 euros. La deuxième recherche soutenue par le fédéral (30.000 euros) visera à objectiver l'ampleur des mouvements "anti-gender" en Belgique. Ces mouvements très structurés et organisés agissent pour faire reculer l'égalité des genres, notamment en s'attaquant au droit à l'avortement, mais aussi aux droits des personnes LGBTQI+, écrit le cabinet Schlitz dans le communiqué. La secrétaire d'État annonce en outre un soutien de 60.000 euros à l'exposition "Homosexuels et lesbiennes dans l'Europe nazie" qui prendra place au printemps 2023 à la Kazerne Dossin. (Belga)