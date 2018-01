Pérou: deux morts et 65 blessés dans le séisme de magnitude 7,3

(Belga) Au moins deux personnes ont été tuées et 65 blessées, selon la défense civile, dans le séisme de magnitude 7,3 qui a frappé dimanche matin le sud du Pérou, suscitant la peur parmi de nombreux habitants surpris dans leur sommeil.

"Il y a deux morts dans la région d'Arequipa et 65 blessés ont étés signalés jusqu'à présent", a déclaré à la presse le général Jorge Chavez, directeur de l'Institut national de la Défense civile. Le séisme, qui a été ressenti jusqu'à Lima, s'est produit à 04H18 locales (10H18 HB). Son épicentre a été localisé à 31 kilomètres au sud-ouest d'Acari, une localité du littoral pacifique située dans la région d'Arequipa, à environ 500 kilomètres au sud de la capitale, selon l'Institut américain de géophysique (USGS). Le tremblement de terre a été enregistré à une profondeur de plus de 10 kilomètres. La Marine de guerre péruvienne a déclaré qu'elle n'avait pas émis d'alerte au tsunami. Le Centre d'alerte des tsunamis dans le Pacifique, dont le siège est à Hawaï, a également écarté ce risque pour les pays de cette zone. Le séisme a réveillé de nombreux habitants de Lima, d'Arequipa et d'autres villes du pays. (Belga)