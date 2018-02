Séisme de magnitude 7,5 en Papouasie-Nouvelle-Guinée

(Belga) Un séisme de magnitude 7,5 a frappé le centre de la Papouasie-Nouvelle-Guinée dans la nuit de dimanche à lundi, mais aucune alerte au tsunami n'a été émise, a annoncé l'institut américain de géophysique, USGS.

L'épicentre est situé à 90 km au sud de Porgera, dans la province montagneuse d'Enga, et à 35 km de profondeur. Selon un sismologue de l'Observatoire de Géophysique dans la capitale Port Moresby, le séisme a été ressenti jusqu'au mont Hagen, à 168 km de là. "Cela va prendre du temps pour acheminer nos équipes sur place et avoir une idée claire des conséquences", a déclaré Felix Taranu. Selon des messages postés sur les réseaux sociaux, des immeubles avaient subi des dégâts à Porgera, également touchée par des coupures d'électricité, a-t-il ajouté, sans faire état de blessés. Selon l'USGS, la région touchée abrite "un mélange de constructions à la fois vulnérables, et résistantes aux tremblements de terre". Les séismes sont fréquents en Papouasie-Nouvelle-Guinée qui se trouve sur la "ceinture de feu" du Pacifique, où se rencontrent des plaques tectoniques, source de fréquente activité sismique et volcanique. (Belga)