Séisme modéré à Athènes

(Belga) Un séisme modéré, de magnitude 4,2, a été ressenti à Athènes lundi, a annoncé l'Observatoire national grec.

Le tremblement de terre s'est produit à une profondeur de seulement cinq kilomètres. Son épicentre a été localisé à 30 kilomètres au nord-ouest de la capitale, a précisé l'Observatoire. Aucun blessé ni dégât n'avaient été rapportés dans l'immédiat. En juillet, un séisme de magnitude 6,7 avait fait deux morts et des centaines de blessés sur l'île touristique de Kos et de l'autre côté de la mer Égée, dans la station balnéaire de Bodrum, en Turquie. La Grèce et la Turquie se trouvent sur des lignes de faille sismique importantes et ont été frappées à plusieurs reprises par des tremblements de terre ces dernières années. (Belga)