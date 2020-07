"Date politique": les présidents du MR et du sp.a prennent un selfie à une terrasse d'un café

Deux jeunes présidents de parti ont décidé d'immortaliser leur rencontre hier en prenant un selfie. Il s'agit de Georges-Louis Bouchez, le chef de file du MR et Conner Rousseau, le leader du sp.a. Sur cette photo publiée sur les réseaux sociaux, ils affichent un large sourire. Pourtant ce ne sont à priori pas les meilleurs amis du monde.

Les négociations pour former un gouvernement fédéral se poursuivent. Hier, les présidents de parti Georges-Louis Bouchez (MR) et Conner Rousseau (sp.a) se sont rencontrés de façon plutôt informelle. Les deux hommes politiques ont immortalisé ce "date politique" à une terrasse d'un café en prenant un selfie.

Cette photo a été partagée sur Facebook, Instagram et Twitter avec un commentaire."Rendez-vous politique... à la recherche de solutions", a écrit le président des libéraux francophones. "Je veux des solutions, je veux parler", a assuré, dans le même esprit, le leader des socialistes flamands.

Une note de départ comprenant plusieurs mesures

La solution est donc peut-être dans la note que Conner Rousseau a fait parvenir à ses homologues du MR, de l'Open VLD et du CD&V. Une note de départ, dit-il, en vue de la formation d'un gouvernement fédéral.

Plusieurs mesures figurent dans ce document: renforcer les soins de santé, une plus grande contribution fiscale des multinationales et des grands capitaux et éviter une hausse des taxes à la consommation.

La balle est ainsi dans le camp de Georges-Louis Bouchez, Joachim Coens et Egbert Lachaert. Ils tentent de convaincre d'autres formations de former une coalition Arizona avec le MR et le cdH côté francophone et la N-VA, le CD&V, l'Open Vld et le SP.A côté flamand. Une alliance qui exclut donc le PS.

"Quand on est jeune, on utilise facilement les selfies"

L'une des membres du parti socialiste francophone a justement commenté ce matin cette photo. "Je pense qu’il y a eu des échanges entre jeunes présidents de parti (…) Quand on est jeune, on utilise facilement les selfies", a réagi la députée Éliane Tillieux sur Bel RTL, ne voulant pas présumer d’une éventuelle négociation entre MR et sp.a qui exclurait le PS: "Je pense que la dialogue est important", s’est-elle bornée à répondre.