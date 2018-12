Semaine agitée en vue pour le gouvernement fédéral: que va-t-il se passer?

Une fois de plus nous sommes à un tournant politique avec plusieurs rendez-vous importants cette semaine. Quels sont les scénarios possibles?

La Chambre se réunit mardi, mercredi et jeudi, à l'occasion de trois sessions lors desquelles la solidité du gouvernement minoritaire Michel II, sera éprouvée. Au bout de l'exercice, on devrait y voir plus clair sur ce qu'il reste du dernier budget de la majorité suédoise, en principe débattu mercredi avant d'être soumis au vote jeudi.

Premier scénario possible: il quitte sa place dans l’hémicycle et se place sur le perchoir de la Chambre : C’est le vote de confiance, la déclaration que certains partis souhaitent. Si le Premier ministre n’obtient pas ce vote de confiance, il risque de devoir démissionner. Ce scénario est celui que Charles Michel veut éviter à tout prix.

Deuxième scénario, Charles Michel reste à sa place dans l’hémicycle. Il donne des explications et procède donc à une mise au point sur la situation. Il essaie de convaincre d’éviter ce vote de confiance.

En d’autres termes, il renverrait la patate chaude, celle du risque de démission, du côté de l’opposition. Les autres partis pourraient demander un vote de méfiance. Seulement, cette option de la chute du gouvernement, est déjà balayée par certains membres de l’opposition.

Une question reste : que fera Bart De Wever, président de la N-VA, en cas de vote de méfiance ? Va-t-il soutenir le gouvernement de Charles Michel, s’abstenir ou voter contre le gouvernement et donc risquer de le faire tomber.

Par ailleurs, le Premier ministre Charles Michel a rencontré les groupes politiques du parlement en vue de tenter une coopération avec la Chambre permettant de faire émerger des accords sur le climat, le pouvoir d'achat, la sécurité. Il entendait, avant toutes choses, faire valider le budget, permettant la réalisation en 2019 des derniers acquis de la Suédoise, dont un nouveau volet du Tax Shift, sur lequel les partis de la majorité ont déjà fait campagne, ou l'engagement de policiers.

La N-VA attentive à la dégressivité accrue des allocations de chômage

Ce week-end, M. Michel procédait encore à un second tour de consultation de la N-VA. Rappelant ses propositions, l'ex-opposition suédoise a appelé ces derniers jours le Premier ministre à un changement radical de politique, l'invitant à rompre avec la N-VA. De son côté, la N-VA a invité lundi Michel II à conforter la trajectoire budgétaire sans recourir à de nouvelles recettes finançant d'éventuels cadeaux pré-électoraux. Elle a demandé la réalisation du 'jobsdeal' intégrant la dégressivité accrue des allocations de chômage à mettre en oeuvre par le vice-premier ministre CD&V Kris Peeters.

Enfin, rappelant ses exigences vis-à-vis du pacte de l'Onu sur les migrations qui sera approuvé définitivement mercredi à New York, elle a surtout convié le gouvernement à soumettre à révision une liste d'articles de la Constitution permettant de dégager la voie vers le confédéralisme.

Le Premier ministre Charles Michel et ses vice-premiers ministres ont dénoncé un "chantage inacceptable". Le chef de groupe N-VA à la Chambre Peter De Roover s'est étonné, estimant que les revendications nationalistes s'inscrivaient dans l'héritage de la Suédoise. Si le gouvernement minoritaire ne demande pas la confiance mardi, certains groupes politiques pourraient conclure leurs interpellations par le dépôt de motions de méfiance. Deux groupes politiques l'ont annoncé: le PP et le sp.a.

Une partie d'échecs

Pour que la confiance du gouvernement soit retirée, la motion doit recueillir, au moins 48 heures après son dépôt (soit jeudi dans le cas présent), la majorité absolue des membres de la Chambre (soit au moins 76 membres sur 150). Le cas échéant, la motion du sp.a est celle qui devrait recueillir le plus de suffrages. Une question se pose sur l'attitude qu'adoptera alors la N-VA qui semble radicaliser son opposition à l'équipe Michel II. Si le gouvernement perd la confiance, le Roi aura l'initiative. Il pourra notamment dissoudre les Chambres. Mais on peut également imaginer des affaires courantes jusqu'aux élections du mois de mai 2019.Mercredi aura lieu le débat budgétaire. Avant le vote du budget jeudi. Et là aussi, l'ex-opposition suédoise étant largement opposée à l'exercice, c'est l'attitude de la N-VA qui sera scrutée.